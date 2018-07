Spiagge sicure, ecco i comuni che avranno il finanziamento

Due milioni e cinquecentomila euro. E’ l’ammontare dello stanziamento proveniente dal Fondo unico giustizia che sarà corrisposto ai 54 Comuni rivieraschi a vocazione turistica che hanno presentato progetti idonei per il piano 'Spiagge sicure - Estate 2018', illustrato lo scorso 6 luglio dal ministro dell’Interno Matteo Salvini.

I progetti riguardano principalmente l’assunzione a tempo determinato di personale della polizia locale, il pagamento degli straordinari, l’acquisto di mezzi e attrezzature da fornire al personale dei Comuni per il contrasto all’abusivismo commerciale e la realizzazione di campagne di sensibilizzazione.



Questo in dettaglio la mappa dei Comuni beneficiari: 15 si trovano al Nord, 23 al Centro e 16 al Sud.

I requisiti indicati prevedevano che ad accedere ai fondi fossero i Comuni costieri a vocazione turistica, non capoluogo di provincia, con una popolazione non superiore a 50 mila abitanti e con un indicatore di affollamento nelle strutture ricettive non inferiore a 500 mila presenze annue, secondo i dati Istat. Rispondevano a queste caratteristiche 72 Comuni e di questi solo 61 avrebbero potuto accedere ai fondi tenuto conto del vincolo che prevedeva potessero essere finanziati non più di tre Comuni per provincia.

Le proposte progettuali sono state presentate in prefettura e approvate dai comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica: 54 i progetti ritenuti validi e destinatari dei fondi per un massimo finanziabile di 50 mila euro.

Ecco in dettaglio i Comuni che hanno ricevuto il finanziamento previsto dal piano "Spiagge sicure".



- Venezia 3 (Cavallino - Treporti, Iesolo e San Michele al Tagliamento);

- Rimini 3 ( Riccione, Bellaria - Igea Marina e Cattolica);

- Ravenna 1 (Cervia);

- Forlì Cesena: 2 ( Cesenatico e Gatteo);

- Napoli 3 (Sorrento, Ischia e Forio);

- Ferrara 1 (Comacchio);

- Foggia 2 (Vieste e Peschici);

- Grosseto 2 (Castiglion della Pescaia e Follonica);

- Sassari 2 (Arzachena e Alghero);

- Livorno 3 (Bibbona, Capolivieri e San Vincenzo);

- Lucca 2 (Pietrasanta e Camaiore);

- Rovigo 1 (Rosolina);

- Ascoli Piceno 1 (San Benedetto del Tronto);

- Ancona 2 (Senigallia e Numana);

- Messina 2 (Taormina e Giardini Naxos);

- Savona 3 (Alassio, Finale Ligure e Loano);

- Lecce 3 (Ugento, Otranto e Gallipoli);

- Nuoro 3 (Orosei, Budoni e San Teodoro);

- Salerno 2 (Camerota e Capaccio);

- Cagliari 2 (Muravera e Villasimius);

- Imperia 1 (Diano Marina);

- Cosenza 1 (Cassano all’Ionio);

- Palermo 1 (Cefalù);

- Pesaro Urbino 1 (Gabicce Mare);

- Brindisi 1 (Fasano);

- Teramo 2 (Tortoreto e Giulianova);

- Latina 1 (Fondi);

- Fermo 1 (Porto Sant'Elpidio);

- Trapani 1 (San Vito Lo Capo);

- Macerata 1 (Porto Recanati)