Ragazzina dispersa: i soccorritori, cerchiamo una "persona viva"

"Stiamo cercando una persona viva". Lo dicono i vigili del fuoco impegnati a Serle, nel Bresciano, nelle ricerche di Iuschra, la 12enne autistica dispersa da giovedì all'ora di pranzo in una zona boschiva di più di 700 ettari. E' il quarto giorno di ricerche. Nella notte e all'alba hanno sorvolato l'area i droni con telecamere che rilevano il calore della presenza umana, ma la dodicenne non è stata trovata.

È in corso un vertice coordinato dal prefetto di Brescia Annunziato Vardè per decidere come proseguire nelle ricerche. "Per l'aspetto morfologico della zona e per il profilo psicologico della dispersa che potrebbe tendere più a nascondersi che a farsi trovare, il lavoro è complesso", hanno spiegato i soccorritori.