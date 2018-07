Fabio Fognini ha vinto oggi la finale dello "SkiStar Swedish Open", torneo Atp 250 con un montepremi pari a 501.345 euro, disputato sui campi in terra rossa di Bastad, in Svezia. Per il tennista ligure, numero 15 del ranking Atp e terzo favorito del tabellone, è il settimo titolo internazionale della carriera, dopo i successi centrati ad Amburgo e Stoccarda nel 2013, a Vina del Mar nel 2014, a Umago nel 2016, a Gstaad lo scorso anno e San Paulo in questa stagione.

Nel match decisivo odierno il numero uno azzurro ha sconfitto il francese Richard Gasquet, numero 29 del mondo e quarta forza del seeding, col punteggio di 6-3 3-6 6-1. Questa in Scandinava per il 31enne ligure era la sedicesima finale in carriera nei tornei Atp. Per il 32enne di Beziers, invece, era la trentunesima finale nel circuito: 15 i trofei presenti a oggi nella bacheca del francese.