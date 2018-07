Cristiano Ronaldo è della Juventus

Cristiano Ronaldo il prossimo anno giocherà con la maglia della Juventus. L'affare del secolo si è concluso nel primo pomeriggio. A ufficializzarlo, il comunicato del Real Madrid che annuncia l'addio di CR7 e il suo trasferimento alla Juventus.

Ecco alcuni passaggi del comunicato (Clicca qui per leggere la versione integrale sul sito del Real)

"Il Real Madrid C. F. comunica che, rispettando la volontà e l'espressa richiesta del calciatore, ha accettato il suo trasferimento alla Juventus. La società esprime il suo apprezzamento nei confronti di un giocatore che ha dimostrato di essere il migliore del mondo e segnato una delle epoche più brillanti della storia del club e del calcio mondiale.

"E' stato il miglior goleador della storia del Real Madrid con 451 gol in 438 partite. In totalel 16 titoli, 4 Champions League, 3 delle quali consecutive. A livello individuale, con la maglia del Real Madrid ha conquistato 4 palloni d'oro. Per il Real Madrid, Cristiano Ronaldo sarà sempre uno dei grandi simboli e un riferimento unico per le prossime generazioni. Il Real Madrid sarà sempre casa sua".

Sempre sul sito del Real, la lettera di addio con i ringraziamenti del quattro volte pallone d'oro, pronto alla nuova avventura in Italia.

"E' arrivato il momento di percorrere una nuova strada nella mia vita e per questo ho chiesto al Real di accettare la mia cessione" scrive Cristiano Ronaldo. "Il Real ha conquistato il mio cuore e non smetterò mai di dire grazie: ma ho riflettuto molto e so che è arrivato il momento di cominciare un nuovo ciclo".

Il sito del Real ha pubblicato la notizia alle 17.32. Su quello della Juventus il benvenuto a Cristiano Ronaldo è stato dato più di un'ora dopo. Una grande scritta "Cristiano" in home page, con il numero 7 al posto della T, e il comunicato dell'ingaggio del fuoriclasse portoghese.

La Juve pagherà 100 milioni al Real in due soluzioni, più il contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA e oneri accessori per 12 milioni. Ronaldo ha firmato un contratto di quattro anni. Guadagnerà circa 31 milioni netti a stagione.