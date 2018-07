Dl Dignità: Salvini, buon inizio

Il decreto Dignità "è un buon inizio poi il Parlamento cercherà di renderlo ancora più efficiente e produttivo. Arginare le delocalizzazioni, il gioco d'azzardo e la ludopatia e tentare di mettere mano alla precarietà con modalità su cui poi lavoreremo in Parlamento è un buon inizio". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a margine dell'assemblea Ania.

"Il governo è per semplificare la vita, non per complicarla", ha detto ancora Salvini parlando delle proteste delle imprese in merito al decreto Dignità. A margine dell'assemblea dell'Ania ha poi aggiunto: "Occorre fare di più ma sono contento del lavoro del collega Di Maio".