Tria, nessuna manovra correttiva nell'anno in corso

"Non è intenzione" del governo "adottare alcuna misura correttiva in corso d'anno" così come si eviteranno "misure che possano peggiorare i saldi".

Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria in audizione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulle linee guida del suo mandato, spiegando che è "ancora possibile chiudere il 2018 con l'indebitamento programmato e confermato dal Def. Siamo fiduciosi che i dati 2018 saranno in linea con questo obiettivo. Dalle prime interlocuzioni, la commissione Ue è orientata ad aspettare dati a consuntivo".