Stretta sulle aziende che vanno via dall'Italia

Pacchetto fisco 'light' con ritocchi al redditometro, slittamento della scadenza dello spesometro al 28 febbraio (dal 30 settembre) e stop allo split payment solo per i professionisti. Lo prevede una delle ultime bozze del decreto dignità, ora al vaglio dei tecnici al preconsiglio dei ministri prima di arrivare sul tavolo del governo.

All'interno del provvedimento anche la stretta sulla pubblicità di giochi e scommesse esclusi i contratti in essere e le lotterie a estrazione in differita, come la Lotteria Italia. Multe, e restituzione delle risorse, per chi delocalizza entro 5 anni dai benefici economici verso un paese extracomunitario.