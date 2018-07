Ferito figlio Ventura: ci sono quattro sospettati

Sono quattro le persone sospettate di aver partecipato oggi all’alba all’aggressione a Niccolò Bettarini, figlio della conduttrice tv Simona Ventura e dell’ex calciatore Stefano. La loro posizione è al vaglio della Procura e degli agenti della Questura. Non risulta al momento che siano stati presi provvedimenti nei loro confronti.

Il giovane, ricoverato all'ospedale Niguarda, non è in pericolo di vita.

«Questa notte nostro figlio Niccolò, è stato aggredito da molte persone mentre cercava di difendere un amico. Fortunatamente le conseguenze non sono gravi, Niccolò si sta riprendendo velocemente, un miracolo visto le 11 coltellate inferte. Sperando che i colpevoli vengano presto assicurati alla giustizia, vogliamo ringraziare in primis la Questura di, le Istituzioni e la meravigliosa squadra del Pronto Soccorso dell’Ospedale Niguarda per esserci stati così vicino». Così Simona Ventura e Stefano Bettarini in una nota.