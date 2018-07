Incontra i Negramaro con la “Gazzetta”: ecco i dieci vincitori

Una passione travolgente per Giuliano e i suoi “fratelli”. Oltre 350 domande arrivate per vincere i biglietti per il concerto dei Negramaro, in programma domenica 8 luglio allo stadio San Filippo, e incontrare la band pugliese.

L’iniziativa della “Gazzetta del Sud” dedicata ai propri lettori (“Indovina la domanda e vai al concerto”) si è rivelata l’ennesimo grande successo, dopo i precedenti con Jovanotti, Renzo Arbore, Pooh e Tiziano Ferro. E scegliere, per la nostra redazione, non è stato affatto semplice. Dalla vita privata agli aspetti musicali più curiosi, i lettori hanno dimostrato di conoscere ogni “segreto” dei Negramaro. Il tutto mescolato a un pizzico di fantasia.



Ecco i dieci vincitori che riceveranno due biglietti ciascuno e la possibilità di incontrare la band (i particolari dell’incontro verranno resi noti nei prossimi giorni): Antonio Di Pietro, Pasquita Cucinotta, Paola Venuto, Alessandro Muollo, Massimiliano Cannuni, Alessandro Bonanno, Roberto Costa, Luca Mazzetta, Sabrina Girotti, Caterina Scaltrito. Le domande verranno pubblicate nei prossimi giorni insieme alle risposte di Giuliano Sangiorgi e dei Negramaro.



La band pugliese ha iniziato il tour nei giorni scorsi: dopo la data “zero” di Lignano dello scorso 24 giugno è partita infatti ufficialmente da Milano “Amore che torni Tour stadi 2018”, la nuova tournée della band italiana. Due ore e mezza di grande spettacolo per ripercorrere i più grandi successi e presentare dal vivo i brani tratti dall’ultimo disco, “Amore che Torni”. Lo show, che gioca con gli elementi naturali (aria, acqua, fuoco e terra), è una grande festa in cui non mancheranno momenti di pura emozione, come il “duetto virtuale” con Dolores O’Riordan sulle note del brano “Senza Fiato”, collaborazione con la cantante irlandese, tragicamente scomparsa, inserita nel best of multiplatino “Una storia semplice” (2012). Il tour ha sinora venduto oltre 155.000 biglietti e fa già segnare un importante record: nessuna band italiana ha mai realizzato 6 date in un unico tour negli stadi.