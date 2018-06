Parnasi ai magistrati: "Ho pagato tutti i partiti"

"Ho pagato tutti i partiti". E' quanto avrebbe confermato agli inquirenti Luca Parnasi, il costruttore romano interrogato per quasi 11 ore nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo stadio della Roma.

Nel corso dell'interrogatorio, l'indagato avrebbe ammesso di avere elargito denaro alla politica per tornaconto personale, per accreditarsi, per avere rapporti con tutti i partiti.