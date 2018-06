Manuela Zero tra musica e ironia

E’ già disponibile su iTunes e Spotify “Kitch & Chic”, singolo di Manuela Zero, firmato dall’attrice e showgirl sorrentina col nome d’arte “La Zero” e proposto dal vivo per la prima volta il 22 giugno scorso, presso il Love Park di Roma, a pochi giorni dall’uscita del video. Scritto con Emiliano Palmieri (anche produttore del brano), Marco Stabile e Anna Muscionico, il pezzo riporta avvenimenti, tendenze e stereotipi dell’Italia di oggi con un’ironia degna del grande Rino Gaetano: un “Nuntereggae più 2.0”, accompagnato da un tappeto sonoro di trascinante electro swing. Una definizione che l’artista condivide pienamente:“L’obiettivo è proprio quello di divertire e dare messaggi al pubblico con ironia. Ci aspettiamo che la gente balli con noi, ma per i più esperti è un brano in cui parlo della società e di tutto quello che sta accadendo negli ultimi tempi. Mi soffermo ad esempio sui Mondiali – infatti gli uomini mi odiano – e su determinati argomenti importanti per me, come quello delle donne”.

Una divertente provocazione cui il pubblico ha risposto con grande consenso: ”La gente ha bisogno di catalogare e a volte quello che sembra chic è kitch, ma anche il contrario. Noi non ci schieriamo mai, ma lasciamo spazio alle opinioni della gente. Mi stanno scrivendo un sacco di persone, desiderose di essere chic o che credono di essere kitch. E questo è molto divertente“. Girato nella casa della Zero a Sorrento, con un budget di 50 euro, il video della canzone è diretto dall’influencer mazarese Mirko Gancitano, suo compagno di lavoro e di vita, conosciuto durante l’ultima edizione di “Top”, la trasmissione di Rai1 dedicata a tutto ciò che fa tendenza. A due giorni dall’inserimento sui social, il filmato ha avuto una grande eco, arrivando in una settimana a 4.893 visualizzazioni su YouTube. Un successo che dal web sta approdando anche su alcune radio nazionali.

Per Manuela Zero “Kitch & Chic” è un altro tassello importante, in tre anni di grandi soddisfazioni professionali. Nel 2015 ha partecipato al talent di Rai1 “Forte forte forte”, sotto la guida di Raffaella Carrà, la cui voce è campionata nel pezzo. Subito dopo è stata nel cast del film di Leonardo Pieraccioni “Il Professor Cenerentolo” e Pippo Baudo l’ha voluta nella sua “Domenica In” della stagione televisiva 2016/17. Parallelamente a “Top”, quest’anno l’abbiamo vista nuovamente al cinema con “Loro” di Paolo Sorrentino e “Le grida del silenzio” di Alessandra Carlesi. In attesa di nuovi progetti, dopo la prima esibizione live nella capitale, Manuela Zero riproporrà “Kitch & Chic” ai suoi corregionali in una nuova versione remixata, durante la Notte Bianca di Salerno del 7 luglio prossimo. Dopo iTunes e Spotify, il brano sarà disponibile anche su altre tredici piattaforme internazionali ed è inserito nell’edizione 2018 della storica compilation “Hit Mania Estate”.