Il sole estivo fa bene anche alle ossa ma precauzioni

Il sole estivo fa bene, soprattutto alle ossa, ma i rischi sono in agguato in mancanza di un'adeguata protezione, a partire dalle pericolosissime scottature. E' un invito a "non demonizzare" il sole quello che arriva da Maurizio Nudo, responsabile di Chirurgia dermatologica e laserterapia dell'Istituto Dermopatico dell'Immacolata -IRCCS (IDI), ma anche a non dimenticare le cautele fondamentali per evitare spiacevoli conseguenze.

"Prendere il sole - spiega l'esperto - fa sicuramente bene, a partire da bambini ed anziani, e questo perché l'esposizione al sole libera la vitamina D insita nel nostro organismo; una vitamina fondamentale perché stimola l'accrescimento delle ossa". Non vanno però dimenticati i rischi legati ad un'eccessiva esposizione senza una adeguata protezione attraverso filtri o creme.