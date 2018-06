Notte di controlli, ritirate 150 patenti dalla Liguria alla Calabria

Controlli della Polizia di Stato, nella notte, su tutte le principali arterie autostradali, in punti strategici e sensibili d'Italia per la prevenzione degli incidenti. L' operazione, la seconda in ordine di tempo voluta dal vertice del Dipartimento della Pubblica Sicurezza denominata "Safe driving for good transport" ha interessato la rete autostradale di 13 regioni: al nord ha visto coinvolte il Piemonte e Valle d'Aosta, la Lombardia, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia; il Veneto, la Liguria e la Toscana, mentre al centro-sud della penisola le Regioni interessate sono state l'Abruzzo; il Lazio; la Campania; la Basilicata e la Calabria. Particolare attenzione è stata rivolta alla movimentazione serale e notturna di veicoli commerciali lungo a direttrice ovest-est (tra i confini con Francia e Slovenia e lungo la riviera tirrenica (dalla Liguria alla Calabria).

Il controllo globale è stato rivolto al controllo delle condizioni psico-fisiche dei conducenti e al rispetto dei tempi di guida e di riposo. Sono state effettuate verifiche di mezzi pesanti e delle autorizzazioni al trasporto di merci e persone, anche ai fini di rintraccio dei migranti clandestini Anche i bacini territoriali viari limitrofi alla grande viabilità controllata sono stati oggetti di servizi congiunti di contrasto alla guida in stato di ebbrezza alcolica in corrispondenza di barriere autostradali. Complessivamente sono stati 4.401 i soggetti controllati dalla Polizia Stradale e 3.659 i veicoli sottoposti al controllo nella sera e fino alle prime ore del giorno. Nell'operazione sono state coinvolti. 369 equipaggi della Polizia Stradale, delle Questure sul territorio. Le violazioni amministrative e penali al Codice della Stradale e leggi complementari sono state complessivamente 758. Sono state ritirate 43 carte di circolazione di autovetture e mezzi pesanti e 150 patenti di guida nonchè sequestrati 46 veicoli. L'operazione globale ha consentito di deferire 70 persone all'Autorità Giudiziaria competente. Le operazioni alto impatto si ripeteranno su altri punti della rete viaria per tutta l'estate.