Tripodi (FI) capogruppo della commissione difesa della Camera

«Ringrazio di cuore per la fiducia accordatami, il Presidente Berlusconi, la Presidenza e tutto il gruppo parlamentare di Forza Italia che ieri pomeriggio mi ha eletto all'unanimità Capogruppo della IV Commissione (Difesa) della Camera dei Deputati».



Commenta così sui social Maria Tripodi deputata di Forza Italia. Tripodi, laureata in Scienze politiche con specializzazione in Relazioni Internazionali all'Universita di Roma "La Sapienza", già membro della (SISM) Società Italiana di Storia Militare, ha all'attivo anche un lungo percorso di militanza nel partito di Silvio Berlusconi.

«Quella affidatami – ha concluso la Tripodi – è una responsabilità che porterò avanti con umiltà, orgoglio e dedizione assoluta, sono onorata di poter servire il nostro paese occupandomi di un settore fondamentale per la sicurezza dei cittadini.