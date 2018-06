Siclari (Fi): sui temi della sanità concretezza non proclami

"Se esiste un settore che non va in alcun modo strumentalizzato é quello della sanità. Che si parli di vaccini o di qualsiasi altra cura, l'argomento va trattato con scrupolosità, professionalità e coscienza". Lo sostiene il senatore di Forza Italia Marco Siclari, componente della Commissione igiene e sanità.

"Stiamo parlando - aggiunge Siclari - della vita dei cittadini. Non possiamo alzare i toni o prendere posizioni perentorie. Da rappresentanti dello Stato e dei cittadini dobbiamo agire con responsabilità e sia che si tratti di vaccini, sia che si parli di sanità in generale, dobbiamo fare riferimento alle massime autorità scientifiche e confrontarci con i professionisti e le eccellenze del settore prima di prendere qualsiasi posizione". "Pertanto - prosegue il senatore - apriamo un confronto serio e concreto su un argomento che tanto sta a cuore ai cittadini, che meritano di avere risposte concrete e non slogan e proclami. La salute non è un gioco e i nostri figli meritano un impegno concreto da parte nostra".