Al via gli esami per oltre 500 mila studenti

Iniziano questa mattina alle ore 8,30 gli esami di maturità per 509.307 studenti, di cui 492.698 interni. Secondo le prime rilevazioni del MIUR, il tasso di ammissione all'esame è stato del 96,1%. La prima prova scritta, Italiano, avrà inizio dalle ore 8.30. La seconda prova è in calendario domani giovedì 21 giugno, sempre dalle ore 8.30. La terza prova, predisposta da ciascuna commissione, è in calendario lunedì 25 giugno, a partire dalle ore 8.30.