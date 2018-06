Stadio Roma: Raggi convocata in procura

Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, sarà sentita oggi in procura a Roma nell'ambito dell'indagine sul nuovo stadio della Roma. In base a quanto si apprende Raggi verrà ascoltata come testimone e non è escluso che i pm gli possano rivolgere domande relative all'iter del progetto per la struttura che dovrebbe sorgere a Tor Di Valle.

"Per maggior sicurezza dei cittadini, dell'amministrazione e della Roma avvieremo immediatamente una verifica. Se questa verifica darà esito positivo, si potrà continuare. Per tutto il resto, confidiamo nella magistratura. Noi vorremo proseguire con questo progetto nel solco della legalità, e questa verifica è una ulteriore garanzia": dichiara la Raggi, al termine dell'incontro con il dg della As Roma Mauro Baldissoni in Campidoglio.

Una cena 'segreta' tra Luca Lanzalone, Luca Parnasi, e l'attuale sottosegretario alla presidenza, il leghista Giancarlo Giorgetti, il 12 marzo a casa di Parnasi. Ne riferiscono stamane alcuni quotidiani - tra gli altri, Repubblica, Corriere della sera, Stampa, Messaggero, Fatto quotidiano - basandosi sulle intercettazioni contenute nell'informativa dei Carabinieri di Roma, allegate agli atti dell'inchiesta sul presunto giro di tangenti per accelerare il progetto del nuovo stadio della Roma.

Sempre nell'ambito dell'inchiesta, secondo i quotidiani, comparirebbe nel registro degli indagati anche il presidente del Coni Giovanni Malagò. La notizia è riportata da Corriere della sera, Stampa e Messaggero. Il Fatto quotidiano, che parla di 'giallo Malagò', riporta che lo staff del n.1 del Coni ha fatto sapere che Malagò, che compare nell'elenco dei nominativi per i quali i pm avevano chiesto una proroga delle intercettazioni telefoniche, 'non è iscritto nel registro degli indagati'.

Oggi intanto si terranno gli interrogatori di garanzia degli arrestati.

lntanto il dg della Roma Mauro Baldissoni é in Campidoglio a quanto si apprende per un incontro sulla questione Stadio Roma con la sindaca Virginia Raggi.