Via al Governo Conte, oggi atteso il primo Consiglio dei Ministri

Atteso per oggi il primo consiglio dei ministri del governo Conte dove tra l'altro dovrebbe essere ratificato il

trasferimento della delega al Turismo dal ministero della Cultura a quello dell'Agricoltura. Il governo, di fatto, sarà al massimo dell'operatività solo la settimana prossima quando il premier tornerà dal G7 del Canada e sarà chiamato a sciogliere l'intricato rebus su viceministri e sottosegretari. Tra i dossier più caldi, inoltre, c'è certamente quello delle pensioni. Ci sono poi le nomine di Cdp: idea del M5S resta quella di trasformare la Cassa depositi e prestiti in una sorta di nuova Iri ma non in una Banca d'investimenti.