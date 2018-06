Lo spread torna a crescere

Dopo una cauta apertura positiva, la Borsa segna un brusco cambio rotta, arriva a perdere l'1,3% per poi ripiegare e segnare un -1%. Restano le tensioni dopo la fiducia al Senato al governo Conte, mentre ad incidere sono sempre le vendite sui bancari.

Apertura in rialzo per lo spread Btp-Bund, che poi vola a 253 punti base. I listini guardano al G7 in Canada nel fine settimana e ai colloqui sulle politiche commerciali con un faro sui dazi Usa. E c'è poi attesa sul meeting Bce di metà mese, una riunione chiave per la tempistica sulla fine del Qe.