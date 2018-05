M5S e Lega da Mattarella nel pomeriggio

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per oggi M5S e Lega.

Questo il calendario delle consultazioni:

- 17.30 Danilo Toninelli e Giulia Grillo, rispettivamente Presidente del Gruppo Parlamentare "MoVimento 5 Stelle" del Senato e della Camera, accompagnati dall'On. Luigi Di Maio;

- 18.00 Gian Marco Centinaio e Giancarlo Giorgetti, rispettivamente Presidente del Gruppo Parlamentare "Lega - Salvini Premier" del Senato e della Camera, accompagnati da Matteo Salvini.

Potrebbe essere, salvo sorprese, quello del giurista Giuseppe Conte il nome che Matteo Salvini e Luigi Di Maio indicheranno al presidente della Repubblica Sergio Mattarella quando saranno ricevuti al Quirinale per tirare le somme dopo oltre 70 giorni di trattativa e capire se l'intesa raggiunta tra i due leader, dopo una serie di faccia a faccia, può consentire la nascita dell'esecutivo.

Il nome su cui si sarebbe raggiunto l'accordo arriva al termine di un'ennesima giornata di contatti telefonici e culminata con un vertice tra i due leader che alla fine avrebbero trovato una intesa su Conte, tecnico di area M5s che di Di Maio voleva già nel suo governo. E un accordo di massima sarebbe stato raggiunto anche sulla squadra dell'esecutivo. Anche se proprio sulla squadra l'occhio vigile del Colle, si racconta in ambienti politici, avrebbe rilevato alcune incongruenze da verificare e risolvere. L'occhio del Quirinale avrebbe puntato l'attenzione, si racconta in ambienti parlamentari, su alcuni ministeri di peso come Economia, Esteri e Difesa.