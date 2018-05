M5s e Lega domani al Colle

Ultime trattative tra Lega ed M5s per il governo giallo-verde. I due movimenti sono stati convocati per domani pomeriggio al Quirinale. "Stamattina - ha detto Matteo Salvini durante un comizio a Fiumicino e parlando dell'incontro avuto in mattinata con Luigi Di Maio - abbiamo chiuso l'accordo sul premier e sulla squadra di ministri. Speriamo che nessuno metta veti su una scelta che rappresenta la volontà della maggioranza degli italiani". Il faccia a faccia, durato poco più di un'ora, è terminato all'ora di pranzo ed è stato tutto incentrato, si apprende in ambienti politici, sul nodo del premier e sulla squadra di governo. Nel corso della giornata i due leader hanno avuto anche una serie di contatti telefonici.

Io e Di Maio nel governo? "Siamo disponibili a metterci la faccia", ha detto ancora il leader del Carroccio. Fdi nel governo? "A me piacerebbe, in un governo che vuole cambiare regole, ci starebbe bene, ma non posso far violenza a nessuno".