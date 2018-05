Meghan e Harry si sono detti sì

Il principe Harry, figlio cadetto di Carlo e Diana, e l'attrice americana Meghan Markle sono marito e moglie. Si sono detti sì nella cappella di St. George del castello di Windsor al culmine del rito nuziale anglicano presieduto dall'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby. Da oggi diventano rispettivamente 'sua altezza reale il duca di Sussex' e 'sua altezza reale la duchessa di Sussex', secondo i titoli conferiti loro dalla regina Elisabetta II.

"Sei meravigliosa", "You look amazing", sono state le prime parole che Harry ha rivolto a Meghan al suo arrivo all'altare. Rilassato fino all'ultimo, all'ingresso della sua futura sposa il principe si è lasciato scappare qualche lacrima.

Ad attendere Meghan in chiesa, il principe Carlo - erede al trono britannico e padre dello sposo - chiamato ad accompagnarla all'altare in sostituzione di papà Markle, Thomas, il quale ha dato forfait all'ultimo momento per problemi di salute legati ad un attacco cardiaco annunciato subito dopo il coinvolgimento in uno scandalo di presunte foto vendute a un tabloid.

L'arcivescovo anglicano di Canterbury, Justin Welby, presiederà il rito religioso, affiancato dal presule afroamericano Michael Curry, titolare della diocesi di Chicago della Chiesa episcopale, emanazione Usa dell'anglicanesimo, invitato per scelta degli sposi a tenere un sermone.