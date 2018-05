Atterraggio di emergenza a Brindisi, tutti illesi

Un atterraggio di emergenza si è verificato oggi nell’aeroporto di Brindisi da parte di un 757 della compagnia Condor partito dalla Grecia e con destinazione Francoforte in difficoltà a causa di problemi di pressurizzazione. I 164 passeggeri e gli otto membri di

equipaggio sono in salvo e illesi. Il personale dell’aeroporto di Brindisi è stato in costante contatto con il comandante e ha

seguito le procedure dell’atterraggio di emergenza.