Un'altra settimana all'insegna instabilità primaverile

Domenica il tempo resterà instabile su gran parte dell’Italia, nei giorni seguenti si profila una fase caratterizzata dalla tipica variabilità primaverile. Sono queste le previsioni del Centro Epson Meteo.

«La circolazione di bassa pressione che sta interessando il nostro Paese tenderà a indebolirsi, lasciando spazio a correnti orientali di aria umida e un po' instabile che favoriranno condizioni di grande variabilità con elevato rischio di acquazzoni o temporali. Anche durante la prossima settimana l'Italia rimarrà alle prese con queste correnti instabili - spiegano i meteorologi -. Vivremo un periodo caratterizzato dalla tipica variabilità primaverile con fasi soleggiate alternate a episodi di instabilità, ma con temperature che tenderanno ad aumentare di qualche grado portandosi leggermente al di sopra delle medie soprattutto al Centro-Nord».

Domani il tempo resterà instabile, con schiarite ampie nell’alto Adriatico e nella zona fra Calabria e Sicilia mentre il resto del Paese verrà interessato da una nuvolosità variabile, i venti saranno per lo più deboli e le temperature in rialzo, più sensibile nelle regioni settentrionali. Per la giornata di lunedì non si profilano cambiamenti importanti dal punto di vista meteorologico - spiegano gli esperti - il tempo resterà in prevalenza soleggiato soprattutto al Nord-Est e in Sicilia. Altrove sarà presente una nuvolosità variabile accompagnata da piogge e locali temporali. Anche nei giorni seguenti l’Italia vivrà una fase caratterizzata da instabilità, ribadiscono i meteorologi, con episodi di instabilità probabili soprattutto nelle ore pomeridiane.