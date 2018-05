Salvini: "Si a un esecutivo a tempo, no al premier tecnico"

Il leader della Lega Matteo Salvini dice no ad un governo di tecnici ('alla Monti' o con 'dame di compagnia della Commissione Ue') un governo con M5s fino a dicembre per fare 'poche cose ma bene'. No anche ad un governo 'di tregua' che avrebbe invece l'ok del Pd ('mai col Pd e con Renzi', chiarisce).

Intanto torna Grillo ed è scontro con Renzi: 'Ho proposto un referendum per la zona euro. Voglio che il popolo italiano si esprima'. E anche Di Maio smorza poi i toni definendo il comico 'uno spirito libero' e garantendo che 'sull'Ue la linea resta uguale', l'ex segretario Dem attacca: 'Da quando ha capito che non andranno a Palazzo Chigi, ha ripreso con insulti e follie. Sono orgoglioso di aver contribuito a evitare l'accordo Pd-M5S'. Ma Franceschini lo critica: 'Riflessione superficiale e sbagliata'.