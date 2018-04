Figlia di due padri: Vendola, l'Italia è cambiata

"C'è un mutamento nell'opinione pubblica e nella nostra società, dove si cominciano a vedere i volti di chi ha fatto certe scelte. Io e il mio compagno, come molti altri, non siamo un'allegoria, siamo una famiglia, e per fortuna i funzionari aprono un varco che consente ai figli delle famiglie arcobaleno di avere gli stessi diritti degli altri bambini".

Per l'ex governatore della Puglia Nichi Vendola, intervistato da Repubblica, i casi di bambini registrati come figli di due genitori dello stesso sesso dimostrano "una progressiva presa d'atto della realtà". Vendola descrive la sua situazione come "grottesca. Mi unisce a mio figlio un amore sconfinato e come ogni genitore immagino ogni scenario che potrebbe prospettarci la vita e di conseguenza la mia impotenza in alcune situazioni. Il vuoto normativo - sottolinea - va colmato, vanno rimossi gli ostacoli che possono ledere i diritti dei bambini". In merito alle posizioni di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, "le famiglie arcobaleno sono una tra le possibili forme di realizzazione della genitorialità, rispetto a quella uomo-donna, da loro proposta, che risponde a una impostazione ideologica", dichiara Vendola. "Anche la scelta del termine 'utero in affitto' è manipolatoria, la grava di un'ipoteca morale pesante. Noi non abbiamo 'affittato un utero', abbiamo costruito una relazione con delle donne che continuerà per tutta la vita. Il fenomeno mercantile si sviluppa in Paesi poveri e soprattutto con coppie etero. Per questo non è stato oggetto di un dibattito pubblico"