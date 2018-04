La Germania alla ricerca di giovani talenti "green"

Lo sviluppo sostenibile è la base per salvaguardare la terra per le generazioni presenti e future, trovando un punto di equilibrio fra la necessità di uno sviluppo socio-economico e la tutela ambientale. Questi argomenti di rilevanza politica globale richiedono una cooperazione internazionale nel settore della ricerca. Con i suoi centri d’innovazione e ricerca di alto livello, la Germania intraprende grandi sforzi, soprattutto intensificando la cooperazione internazionale tra menti più brillanti e di spicco del domani. Dal 2009 il Ministero Federale dell’Educazione e della Ricerca organizza il prestigioso “Green Talents – International Forum for High Potentials in Sustainable Development”.

Ogni anno questo riconoscimento premia 25 giovani ricercatori. La Green Talents Competition sostiene quindi con successo, in vari settori della ricerca, lo scambio globale d’idee verdi e innovative. Dalla sua prima edizione questo premio è stato conferito a 207 giovani ricercatori e scienziati di 57 diverse nazioni per il loro ottimi risultati e contributi al fine di rendere più sostenibili le loro comunità, paesi e società. I vincitori del concorso sono selezionati da una giuria di rinomati esperti tedeschi e beneficiano di un accesso esclusivo all’élite tedesca della ricerca.

Il Green Talents Award 2018 include: un invito al Science Forum 2018, di due settimane, completamente finanziato, comprendente − una visita a strutture, istituzioni e aziende tedesche leader nell’ambito della sostenibilità con l’esclusiva opportunità di conoscere ricerche e progetti all’avanguardia in quest’ambito

− incontri individuali con esperti tedeschi, scelti dal vincitore, per discutere delle future possibilità di ricerca e cooperazione − in occasione della premiazione ufficiale a Berlino, opportunità di networking con i Green Talents partecipanti

- un soggiorno di ricerca nel 2019 completamente finanziato e di una durata massima di tre mesi presso un’istituzione scelta dal vincitore

- accesso dedicato alla rete esclusiva dei Green Talents. Per ulteriori informazioni potete consultare il nostro sito www.greentalents.de, dove sono disponibili sia il flyer del concorso che il video della premiazione. Ultima scadenza per la presentazione delle domande: 23 maggio 2018