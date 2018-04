Sciopero esami mette a rischio le borse studio

"La Commissione di Garanzia degli Scioperi ha appena approvato lo sciopero degli esami estivi annunciato da oltre 6800 docenti lo scorso 16 febbraio", una iniziativa che, secondo il coordinamento universitario Link, mette a rischio la possibilità per gli studenti di accedere alle borse di studio. La Commissione, riferisce Link, ha approvato lo sciopero con l' "unica modifica non sostanziale" di far "garantire sempre almeno 5 appelli all'anno". "Con queste modalità - osserva Andrea Torti, coordinatore nazionale di Link - lo sciopero rischia di avere un impatto grave sugli studenti, soprattutto perché potrebbe compromettere il raggiungimento dei crediti necessari per accedere al bando delle borse di studio ed ai benefici di welfare studentesco" Per questo Link ha lanciato una petizione in tutti gli atenei e non solo, "che ha già totalizzato più di 45.000 firme, per richiedere che le scelte prese dai docenti non aggravino ulteriormente le condizioni degli studenti e delle studentesse. Non possiamo permettere che migliaia di studenti debbano perdere la borsa di studio o vedersi triplicate le tasse a causa di un esame non conseguito".