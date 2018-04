Superenalotto: 6 da oltre 130 milioni a Caltanissetta

Sei da oltre 130 milioni centrato questa sera al Superenalotto. La vincita è stata registrata in un punto vendita di Caltanissetta. La stessa giocata ha realizzato anche un 5 e quattro 4.

Il punto vendita si trova in via Vitaliano Brancati 15 a Caltanissetta. La combinazione vincente è 12, 23, 39, 54, 72, 73. Il 6 ammonta a 130.195.242, 12 euro, il 5 a 19.072 e il 4 334,92 euro. La vincita, comunica Sisal, è stata realizzata tramite una «schedina 2 pannelli».

«Non ho idea chi possa essere il fortunato vincitore di questa incredibile estrazione da 130 milioni di euro. Da noi giocano soprattutto pensionati, impiegati e molti forestieri di passaggio. Auguri a chi ha vinto e speriamo che si ricordi anche di noi». Lo afferma Fabrizio Sunseni, 49 anni, marito di Sabrina Savarino, 47 anni titolare dell’edicola ricevitoria in via Vitaliano Brancati a Caltanissetta dove stasera è stato centrato il sei fortunato. Davanti all’edicola si sono radunati amici e curiosi per

brindare al neo milionario ancora sconosciuto.