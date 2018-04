Salvini apre alla Casellati, aspettando Mattarella

Ancora tutto fermo nella partita relativa al governo, in attesa della decisione di Mattarella per superare lo stallo. Si fa strada l'ipotesi di un mandato esplorativo e Salvini apre alla Casellati, presidente del Senato. Quanto ad una 'figura terza' come premier, dice, 'se fosse qualcuno in gamba che sottoscrive un programma che condivido, perché no? A differenza di Di Maio non dico o governo io o non si fa niente'.

In casa M5s, incontro fra Di Maio e Casaleggio. Il Foglio online rivela che 'il programma elettorale sul sito del movimento è completamente diverso da quello che c'era a febbraio'. Dal Pd tre proposte di Martina su povertà, famiglie e lavoro. M5s: sono utili.