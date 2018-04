Corona dona a Salvini Amarone per ubriacare Di Maio

Tra selfie e strette di mano, il leader della Lega Matteo Salvini è stato raggiunto da Mauro Corona che gli ha donato una bottiglia di Amarone "per fare ubriacare Di Maio", ha detto lo scrittore. Dono gradito anche se, in attesa di quello che molti osservatori considerano imminente "patto del vino", la prima alleanza nel segno di Bacco è stata stretta tra Salvini e Corona.

Nel giorno della politica strabordante a Vinitaly, il segretario reggente del Pd e ministro uscente dell'Agricoltura Maurizio Martina precisa che "non è la prima volta che sono qui alla Fiera di Verona, anzi è la quinta. Mentre Di Maio e Salvini sono astemi". "Cinque anni fa - ha sottolineato Martina - il settore del vino era importante ma non così centrale. Con orgoglio ricordo il record dell'export italiano che nel 2017 ha raggiunto i 6 miliardi di euro. Sono orgoglioso di questo perché in questo record c'è un pezzo del nostro lavoro".