Chiuso in una gabbia dal padre per oltre 20 anni

E' successo nella città di Sanda, nella prefettura di Hyogo a ovest di Tokyo. L'uomo ha riferito di aver tenuto il figlio confinato nella gabbia alta appena 1 metro in altezza e larga 180 centimetri da quando aveva 16 anni, per il suo comportamento violento. Le autorità locali sono state informate quando il padre si è recato all'ufficio del comune per chiedere assistenza infermieristica per la moglie, e ha rivelato ad un impiegato le condizioni del nucleo familiare. Il genitore nutriva e faceva il bagno all'uomo - oggi 42enne - a giorni alternati, riferiscono le forze dell'ordine, che non hanno riscontrato alcun temperamento violento del figlio. Un telo di plastica serviva a ricoprire la gabbia nel prefabbricato, che era dotato di aria condizionata. La vicenda ricorda da vicino il caso di un altro macabro ritrovamento, lo scorso dicembre, di una donna di 33 anni -segregata in uno sgabuzzino nella casa dei genitori per 15 anni nella provincia di Osaka. L'autopsia ha poi rivelato che la giovane donna pesava appena 19 chili ed era morta per assideramento nella stanza priva di riscaldamento.