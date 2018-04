Noi... pesciolini nella rete della Rete

La crisi globale, conclamatasi sotto gli occhi di tutti il 15 settembre 2008 con il fallimento della Banca d’affari Lehman Brothers, quella crisi – per intenderci – che ha devastato l’economia mondiale e che ancora oggi subiamo, ha insegnato qualcosa, quantomeno sul rispetto di certi imprescindibili valori e regole?

Tutto è cambiato in questi 10 anni (poco, in verità, in meglio), anche il mondo dell’informazione che ha dovuto sopportare un vistoso calo di pubblicità, di copie e ascolti patendo, al contempo, la concorrenza anarchica della rete, una sorta di idrovora che attinge a tutti i contenuti possibili e li sfrutta economicamente, senza vantaggi per chi li genera. Google e Facebook controllano il 75% del mercato mondiale degli “spot” online, e assieme ad Amazon, Apple, Alibaba e Tencent quotano 4.000 miliardi di dollari. Un oligopolio, con una forza d’urto da far paura. Problema dei media? Crediamo di no poiché, e lo sottolineiamo da tempo, entra in gioco il concetto stesso di libertà, di democrazia, valori legati a filo doppio al pluralismo dell’informazione, libera e di qualità, che tale può essere solo quando dispone delle giuste risorse. Valori che dovrebbero stare a cuore a tutti. A maggior ragione oggi, nel momento in cui scopriamo – “comoda” distrazione? – che siamo osservati, studiati, profilati e “ceduti” al miglior offerente dai miliardari della rete.

A chi piace questa intrusione nella vita di ciascuno di noi, finalizzata a orientarci, a plagiarci? Se Facebook ha “svenduto” la privacy di 50 milioni di utenti, si potrebbe obiettare, peggio per chi ci è cascato. Ma davvero possiamo far finta di niente e continuare a... frequentare il web senza alcuna seria garanzia? La Spectre, il direttorio criminale di un famoso film di 007, che tutto controlla e pianifica, sembra più realtà che finzione.

A noi dello scandalo “Cambridge Analytica” preme sottolineare, al contempo, un risvolto di carattere economico, che nasce da un dato statistico: le grandi crisi mondiali nascono sempre negli Stati Uniti. Forse perché patria del capitalismo d’assalto? In questo momento il conto della spregiudicatezza dei signori della net economy ha superato i 700 miliardi di dollari, tanto ha perso il settore tecnologico (leggasi risparmiatori) in appena due settimane. La società più penalizzata è risultata Facebook, che ha bruciato 73 miliardi di dollari di capitalizzazione subendo, pure, la rescissione di importanti contratti pubblicitari. Le Borse, soprattutto quella americana, ne hanno risentito. Anche perché è spuntato, tra chi ha venduto a piene mani azioni del social network, il nome del fondatore Zuckerberg: ha mollato 863mila titoli per un controvalore di 140 milioni di dollari, scendendo al 13,5 per cento del capitale sociale. Ai minimi storici.

Un brutto segnale per gli investitori, giunto assieme a numeri poco rassicuranti sull’economia globale e Usa in particolare: il debito mondiale ammonta a 217mila miliardi di dollari, nel 2017 (quando scoppiò il finimondo) era di “appena” 149mila mld; quello delle famiglie americane che usano carte di credito supera i 1.000 mld di dollari, con il monte risparmio sceso ai livelli critici del 2007; non bastasse, sono tornati di moda i mutui subprime e le obbligazioni ad alto rischio.

Ne avranno di argomenti sui quali discutere i nostri Salvini e Di Maio! O no?