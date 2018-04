Giovane scomparso, trovato il cadavere

Un cadavere è stato scoperto in un vallone a Positano (Salerno): con ogni probabilità si tratta del corpo di Nicola Marra, il 20enne napoletano scomparso nella notte tra sabato e domenica dopo una serata trascorsa in discoteca di Positano. La famiglia ne aveva denunciato la scomparsa e tanti erano stati gli appelli susseguitisi in queste ore. A coordinare le ricerche i carabinieri della Compagnia di Amalfi guidati dal capitano Roberto Martina che hanno svolto ricerche via mare, terra e aria. L'ipotesi prevalente al momento è quella di un incidente.

Le operazioni di recupero del cadavere sono in corso in quanto la zona è molto impervia; per i primi soccorritori giunti sul posto, però, il corpo sarebbe proprio quello del ragazzo. Da quanto hanno riferito gli amici che erano con lui quella sera, Nicola era in evidente stato di alterazione psicofisica per l'alcol. I militari avevano subito visionato le telecamere dove si vedeva il giovane allontanarsi, da solo e a piedi, verso le alture. Aveva lasciato in discoteca il giubbotto con dentro il portafogli e le chiavi dell'auto.