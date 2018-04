Spielberg domina anche incassi Usa

Con 41,2 milioni di dollari rastrellati nel week end di debutto, Ready Player One, il nuovo film visionario di Steven Spielberg domina anche la classifica degli incassi Usa, superando in totale i 53 milioni di dollari e mettendo a segno il miglior esordio per il regista negli ultimi 10 anni (dopo i 100 milioni di Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo del 2008).



Al secondo posto un'altra new entry, Acrimony, il thriller di Tyler Perry con Taraji P. Henson, con 17,1 milioni di dollari; al terzo Black Panther, il film record d'incassi della Marvel, che chiude il settimo week end di programmazione con 11,2 milioni di dollari, superando in totale i 650 milioni di dollari nel mercato nord americano e arrivando a sfiorare a livello mondiale 1 miliardo e 300 milioni di dollari, pronto a entrare nella top ten dei più visti di sempre.

Scivola Pacific Rim, che perde la vetta e deve accontentarsi del quinto posto in classifica (9,2 milioni di dollari nel fine settimana, circa 46 milioni in totale).