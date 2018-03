Meteo, le previsioni per il weekend

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni.

SABATO 31 MARZO

Al Nord instabile con piogge e temporali ancora a tratti intensi su Liguria e pedemontane. Neve dai 1100-1300m. Migliora in nottata. Temperature in calo, massime tra 12 e 16. Al Centro instabile su Sardegna e Tirreniche con piogge e temporali in sconfinamento diurno alle Adriatiche. Neve in calo a 1300m. Temperature in calo, massime tra 13 e 15. Al Sud peggiora sulle tirreniche con piogge e temporali anche intensi la sera, maggiore variabilità su Sicilia e Adriatico. Temperature in diminuzione, massime tra 15 e 18.

DOMENICA 1 APRILE

Al Nord residua variabilità su Alpi, Nordest e dorsale emiliana con debole neve dai 1200m. Soleggiato altrove. Temperature in rialzo, massime tra 15 e 18. Al Centro residua variabilità su dorsale e Marche con qualche sporadico fenomeno nevoso dai 1000m. In prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle tirreniche. Temperature stabili, massime tra 13 e 17. Al Sud residua variabilità sul basso Tirreno e lungo la dorsale con sporadiche piogge al mattino, più soleggiato altrove. Temperature in calo, massime tra 13 e 16.

LUNEDI' 2 APRILE

Al Nord nel complesso soleggiato salvo addensamenti lungo la costa ligure senza fenomeni, velature o stratificazioni altrove. Temperature stabili, massime tra 15 e 18. Al Centro locali addensamenti sulla Toscana, senza fenomeni, in prevalenza soleggiato altrove con qualche velatura o stratificazione. Temperature stabili, massime tra 13 e 17. Al Sud, nel complesso soleggiato seppur con qualche addensamento mattutino sulle tirreniche e locali velatura in transito in giornata. Temperature stabili, massime tra 14 e 17.