Quel nome, Ylenia che fu “inventato” da Al Bano e Romina

Patrizia Casale

«Stavo per andare via, lui mi ha fermato e mi ha chiesto: lo sai da dove proviene il tuo nome? Io ho risposto di no ed Al Bano commosso ha detto che il nome Ylenia lo avevano inventato lui e Romina per la loro prima figlia Ylenia, che poi è scomparsa nel 1994».

Un’emozione particolare ha caratterizzato giovedì scorso l’esibizione di Ylenia Aquilone, la giovane cantante catanese in gara a “The Voice Of Italy” il reality show musicale di Rai Due.

«Sono rimasta sorpresa ed anche un po’ turbata, ho faticato a rispondere – ha aggiunto Ylenia – . A volermi chiamare così è stata mia madre alla quale era piaciuto questo nome ed aveva seguito le vicende della povera Ylenia. Sono nata proprio nell’anno della sua scomparsa».

Al Bano non ha mai voluto parlare molto della sua Ylenia, della quale si sono perse completamente le tracce nel gennaio del 1994 a New Orleans, mentre era impegnata in un viaggio solitario per scrivere un libro sugli artisti di strada e i senzatetto. Per questo motivo le sue parole giovedì scorso a The Voice sono sembrate sorprendenti, tanto che i social si sono subito scatenati.

Sembra infatti che in Italia il nome Ylenia con la Y sia comparso negli anni Settanta solo dopo la nascita della figlia di Al Bano e Romina: prima il nome esisteva ma esclusivamente con la I italiana. La scelta della coppia avrà, come dire, “ispirato” tante persone che hanno chiamato così le proprie figlie senza conoscere la vera origine del nome. Quanto alla diffusione del nome avrà contribuito la popolarità della coppia di “Felicità”.

La scomparsa della figlia è stata poi una prova durissima per tutta la famiglia. Ylenia è sparita nel nulla a 23 anni, il suo corpo non è stato mai trovato. Nel 2014 Al Bano ha ottenuto la dichiarazione di morte presunta dal tribunale di Brindisi, mentre Romina non si è mai del tutto arresa alla scomparsa della figlia.

Oggi i rapporti fra i due sono tornati buoni tanto che sono tornati a cantare insieme; c’è grande rispetto reciproco, in virtù anche della loro storia artistica. Il ricordo di Ylenia però resterà una ferita sempre aperta, come testimonia il ricordo di Al Bano giovedì scorso a The Voice of Italy.