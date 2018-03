Frizzi, malore e ritorno, fino ultimo giorno in tv

All'ANSA aveva raccontato che stava combattendo con tenacia "anche se non e' ancora finita. Ogni tanto come e' normale, qualche momento di sconforto puo' esserci, ma l'affetto della famiglia, del pubblico e degli amici e' una luce che illumina tutto. La vita e' meravigliosa". E Fabrizio Frizzi l'ha vissuta fino all'ultimo secondo dei suoi 60 anni, compiuti appena il 5 febbraio scorso, e l'ha vissuta in Rai dove lavorava dal 1980 e dove l'aveva colpito il primo malore il 23 ottobre scorso. Quel giorno si era sentito male durante la registrazione dell'Eredità negli studi, una lieve ischemia si era detto, poi subito il ricovero. ''Se guariro' raccontero' tutto nei dettagli, perche' diventero' testimone della ricerca'', aveva detto Frizzi quando si era sentito di parlare dopo un lungo periodo di silenzio. La notizia del malore del conduttore si era sparsa il giorno successivo, da inizio giornata, sui social e sui titoli dei siti online che hanno allarmato i suoi fan. Grave, si continuava a leggere su Twitter, mentre l'hashtag #FabrizioFrizzi volava in cima alle tendenze del giorno e si diffondevano ipotesi preoccupanti. Pochi minuti dopo la notizia, Rai1 ha cambiato il palinsesto della fascia preserale: L'Eredita' sospesa e al suo posto trasmessa la prima puntata della serie Don Matteo 9. Cosi' era stata direttamente una nota ufficiale nel pomeriggio di Viale Mazzini a fare chiarezza e ad annunciare che il direttore generale della Rai, Mario Orfeo, gli aveva fatto visita. "Abbiamo parlato e scherzato", aveva detto Orfeo all'uscita dall'ospedale. E dopo il ritorno a casa aveva voluto rassicurare il suo pubblico con un post su Fb. "Combatto per guarire", aveva scritto Frizzi rompendo il silenzio per salutare gli amici, i fan e le tante persone che gli erano state vicine nel momento della grande paura, "mi date la forza per superare questa brutta avventura". L'amico Carlo Conti aveva preso il timone dell'Eredità al suo posto, fino al suo ritorno il 6 dicembre. L'annuncio a sorpresa alla Prova del Cuoco, nel giorno del compleanno di Antonella Clerici e insieme a Carlo Conti, nella grande commozione generale ma lui era tornato come sempre, con la sua dirompente e irresistibile risata. Era tornato al suo posto, in tv, su Rai1, dal 15 dicembre, prima insieme a Conti, poi da solo, fino a stanotte e il programma ancora in palinsesto per oggi.