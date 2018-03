Meteo, le previsioni per domenica

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di domani, domenica 25 marzo.

Al Nord tempo in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento al mattino su Piemonte e pedemontane alpine. Temperature stabili, massime tra 11 e 14.

Al Centro inizialmente soleggiato salvo qualche pioggia in Sardegna. Dal pomeriggio peggiora sull'Adriatico con piogge in Abruzzo e neve dai 1000m. Temperature in rialzo, massime tra 12 e 16.

Al Sud diffusa instabilità con piogge sparse, più deboli solo in Campania. Neve dai 1000/1200m. Fenomeni in attenuazione serale. Temperature stazionarie, massime tra 12 e 15 gradi.