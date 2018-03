Meteo, le previsioni per mercoledì

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani, mercoledì 21 marzo.

Al Nord residua instabilità al mattino, nevosa fino a bassa quota sulla Romagna. Poco o parzialmente nuvoloso altrove. Temperature stabili, massime comprese tra 8 e 11.

Al Centro schiarite anche ampie sulle regioni tirreniche, nuvoloso su Umbria e adriatiche con piogge in pianura e nevicate in Appennino fino a 300/500m. Temperature in calo, massime tra 6 e 11.

Al Sud maltempo diffuso con piogge e rovesci a tratti intensi specie nella seconda parte, nevosi dai 500/1200m. Temperature in calo, massime tra 10 e 14.