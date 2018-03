Guardia di Finanza, concorso per 631 allievi marescialli

Sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale n. 19 del 6 marzo 2018 - è stato pubblicato il bando di concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione al 90° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza di 584 allievi marescialli del contingente ordinario e di 47 allievi marescialli del contingente di mare, così suddivisi: 30 per la specializzazione “nocchiere abilitato al comando” (NAC) e 17 per la specializzazione “tecnico di macchine” (TDM).

http://www.gazzettadelsud.it/userUpload/18464_Comunicato_stampa_631_AAMM_1.pdf