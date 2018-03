Putin trionfa con oltre il 75% delle preferenze

In Russia Vladimir Putin ha stravinto: quando i seggi scrutinati sono ben oltre la metà, infatti, lo zar gode di più del 75% delle preferenze - e tutti gli altri sfidanti arrancano nella polvere, con percentuali a singola cifra. A salvarsi è solo il comunista 'col Rolex' Pavel Grudinin, l'unico in grado di superare la soglia del 10%. "Vi ringrazio: il successo è il nostro destino", ha detto Putin parlando alla folla riunita al Maneggio, a due passi dalla Piazza Rossa, nella gelida notte moscovita.

Il risultato, per quanto cercato con attenzione dagli specialisti del Cremlino, senz'altro è stato influenzato dallo scontro con Londra sul caso dell'ex agente dell'intelligence di Mosca Serghei Skripal. Il portavoce della campagna elettorale di Putin, Andrei Kondrashov, non s'è tenuto e ha ringraziato pubblicamente il premier britannico Theresa May per aver fatto impennare l'affluenza. "Ancora una volta la Gran Bretagna non ha capito la mentalità della Russia: se ci accusano di qualcosa in modo infondato, il popolo russo si unisce al centro della forza e il centro della forza oggi è senz'altro Putin".

Il 'presidentissimo', parlando al suo comitato elettorale, per la prima volta è intervenuto sulla questione e ha definito "una sciocchezza" ritenere la Russia colpevole della morte di Skripal a pochi giorni dalle elezioni e prima della coppa del mondo.

Ancora incerto il dato dell'affluenza che potrebbe essere inferiore all'obiettivo del 70%. Secondo le stime del centro demoscopico statale Vtsiom, infatti, potrebbe anche fermarsi al 63,7%. Ma questo si saprà solo più tardi, quando verranno pubblicati i dati ufficiali.