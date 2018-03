Putin verso il quarto mandato.

Aperte le urne in Russia per le elezioni presidenziali. La vittoria elettorale e il conseguente quarto mandato da capo dello Stato per Vladimir Putin appaiono scontati. L'annessione della Crimea ha fatto aumentare a dismisura la popolarità dello zar e le tensioni con l'Occidente sono state sfruttate dalla propaganda del Cremlino per compattare i russi attorno al loro presidente.

Stando a un recente sondaggio del centro demoscopico statale Vtsiom, Putin dovrebbe ottenere tra il 69 e il 73% dei voti.

Alle sue spalle, a distanza abissale, ci sono il comunista Pavel Grudinin con il 10-14% e il nazionalista Vladimir Zhirinovsky con l'8-12%. Ma la battaglia di Putin a questo giro è prima di tutto per l'affluenza. Solo se il 70% dei quasi 111 milioni di aventi diritto si recheranno alle urne, il suo successo sarà completo. Le ricerche di Vtsiom indicano però che 'solo' il 63-67% dei russi ha intenzione di votare. Ed ecco perché osservatori e attivisti temono il ricorso ai brogli per gonfiare i dati sulla partecipazione.

Boom affluenza, 34,72% alle 14 - L'affluenza alle urne registrata alle 14, ora di Mosca (le 12 in Italia), alle elezioni presidenziali è stata di "oltre il 34,72%". Così la presidente della Commissione Elettorale Centrale Ella Pamfilova. Si tratta di un dato molto superiore a quelli registrati nelle precedenti tornate elettorali presidenziali. "L'affluenza alle urne alle 10:00 era del 6,36% nel 2000, dell'8,01% nel 2004, dell'8,94% nel 2008 e del 6,53% nel 2012" ha detto Pamfilova. Oggi invece il dato è di 16,55%. Lo riporta Interfax. Si tratta di una buona notizia per il presidente Vladimir Putin, la cui rielezione è scontata, preoccupato solo da una possibile bassa affluenza, che non significherebbe il successo assoluto cui aspira.



Mosca, su voto Kiev viola pratiche internazionali - La Russia risponderà alle misure prese dalle autorità ucraine, che stanno ostacolando l'accesso dei cittadini russi ai seggi elettorali in Ucraina. Così il presidente della commissione per gli Affari Esteri della Duma Leonid Slutsky citato da Interfax. "Tutte le organizzazioni internazionali saranno informate delle azioni di Kiev: è al di là della comprensione e delle pratiche internazionali", ha detto Slutsky.