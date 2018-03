La Spal ferma la Juve sullo 0-0

Frena la Juventus a Ferrara, che non va oltre lo 0-0 con la Spal nel secondo anticipo della 29/a giornata della serie A. I bianconeri con 75 punti sono momentaneamente a +5 sul Napoli, che domenica sera affronterà in casa il Genoa.

Bianconeri con Buffon, De Sciglio, Rugani, Chiellini, Asamoah, Pjanic, Matuidi, Douglas Costa, Dybala, Alex Sandro, Higuain. Padroni di casa con Meret, Cionek, Vicari, Felipe, Lazzari, Grassi, Schiattarella, Kurtic, Costa, Paloschi, Antenucci.

Nel primo anticipo di giornata, il Sassuolo vince 2-1 a Udine e sale al 14 posto a quota 27, a +3 punti su Crotone e Spal, con gli emiliani che ospitano tra poco la Juventus. Si allunga dunque la serie di sconfitte consecutive per l'Udinese di Oddo, battuta 2-1. Il risultato si è sbloccato alla fine del primo tempo, per un'autorete di Adnan, riequilibrata due minuti dopo da un bel tiro di Fofana. Al 30' della ripresa la rete decisiva, firmata da Sensi.

I gol

al 75' assist perfetto di Politano per l'inserimento di Sensi che di prima intenzione batte Bizzarri

Al 44' pareggio di Fofana per i padroni di casa con una perla dalla distanza

al 42' Un'autogol di Adnan porta in vantaggio gli ospiti