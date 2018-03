Meteo, le previsioni per domenica

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani, domenica 18 marzo.

Al Nord variabile al Nordovest, maggiore instabilità altrove con piovaschi sparsi e neve dai 700-1100m. Temperature in calo, clima più freddo; massime tra 6 e 10.

Al Centro instabilità in aumento con piogge e acquazzoni, anche temporaleschi in Sardegna e la sera sulle Marche. Neve dai 900-1200m. Temperature in diminuzione, massime tra 9 e 13.

Al Sud piogge e acquazzoni in estensione dai versanti tirrenici a quelli adriatici in serata; meno coinvolto il settore ionico. Temperature in deciso calo, massime tra 12 e 17.