Droga e rapine, donna del capo emulava "Imma" di Gomorra

Una donna, destinataria dell’ordinanza cautelare nel blitz della Gdf di Pavia contro una associazione dedita al traffico internazionale di stupefacenti e alle rapine, «assumendo la figura della "donna del capo"», ossia di un altro dei destinatari della misura, «verosimilmente" emulava la «figura di "donna Imma" , la moglie del boss della camorra "Pietro Savastano" della nota serie tv "Gomorra"». Nella fiction Imma è interpretata dall'attrice Maria Pia Calzone.

E' quanto emerge dall’ordinanza del gip di Milano Roberta Nunnari emessa nell’inchiesta del pm Maurizio Ascione. Nell’ordinanza, infatti, viene spiegato che uno dei destinatari della misura cautelare, Luciano Beccalli, milanese, 52 anni, nel dicembre 2015 era finito in carcere a Monza, ma nonostante ciò «teneva salda la formazione

criminale - si legge negli atti - attraverso gli ordini che venivano recapitati ai sodali attraverso la compagna Vanessa

Costantino», anche lei milanese, 24 anni, «autorizzata ai colloqui in carcere». La donna, scrive il gip, «assumendo la figura della "donna del capo", sicuramente seguendo la formazione impartita dal compagno e molto verosimilmente emulando le figure femminili delle fiction televisive del genere "crime", riferiva i messaggi di Beccalli dettando, in maniera energica e risoluta, le linee guida da seguire in assenza del leader del gruppo, minacciando anche interventi di soppressione fisica nei confronti di qualsiasi elemento di contrapposizione». La donna, si legge ancora, veniva «accostata» dagli altri componenti della banda

"alla figura di 'donna Imma» della fiction Gomorra.