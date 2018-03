Barcellona-Roma, Siviglia-Bayern Monaco, Juventus-Real Madrid e Liverpool-Manchester City. Questo l'esito dell'urna dei quarti di finale di Champions League.

Juventus-Real Madrid, gara di andata dei quarti di finale della Champions League, si giocherà all'Allianz Stadium martedì 3 aprile. Lo stesso giorno si giocherà Siviglia-Bayern Monaco. Per Barcellona-Roma al Camp Nou l'appuntamento è per mercoledì 4 aprile, stesso giorno della sfida tutta inglese Liverpool-Manchester City. Per quanto riguarda i match di ritorno, Roma-Barcellona è in programma all'Olimpico il 10 aprile, mentre Real-Juve al Bernabeu verrà disputata mercoledì 11.