Elicottero turistico cade a New York, 5 morti

Un elicottero turistico, uno dei tanti che ogni giorno sorvola la Grande Mela, e' caduto nelle acque dell'East River, a nord della Roosevelt Island, che separa Manhattan da Queens. Cinque i turisti morti; ferito in modo non grave il pilota. Il proprietario dell'elicottero e' il gruppo turistico Liberty. L'incidente e' avvenuto poco dopo le 19 locali (mezzanotte in Italia). Alcuni testimoni oculari, che hanno postato foto e video sui social media, hanno riferito di aver visto un elicottero rosso abbassarsi velocemente verso il bacino d'acqua schiantandosi e inabissandosi, dopo un incendio nella parte posteriore. Immediati i soccorsi, con l'arrivo di una piccola flotta di natanti e squadre di sommozzatori. Il mezzo era un Eurocopter AS350, un elicottero con un solo motore leggero che puo' trasportare sino a sei persone. Non si conoscono le cause dell'incidente, accaduto all'altezza della Gracie Mansion, la residenza ufficiale del sindaco della Grande Mela. Ad indagare sara' il National Transportation Safety Board. Il cielo di New York e' costantemente sorvolato da elicotteri con a bordo turisti, businessman, controlli del traffico e team medici, e gli incidenti non sono rari.