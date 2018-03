Diluvio al Nord, estate al Sud

Piogge intense oggi al Centro Nord, con forti rovesci e temporali e possibili accumuli di pioggia intorno a 50-100 litri al metro quadrato nell'arco di 24 ore: lo indicano del previsioni dei meteorologi di Meteo.it, che segnalano inoltre un'allerta arancione della Protezione civile, ossia un'allerta "di moderata criticità per rischio idraulico" in Emilia Romagna, Toscana e Liguria. Nel frattempo intensi venti di Scirocco stanno facendo temporaneamente impennare le temperature al Centro-Sud, fino a valori ben al di sopra della norma, con picchi vicini a 25 gradi sulla Sicilia. Già entro lunedì, però, lo Scirocco verrà sostituito da venti di Libeccio più freschi, che faranno tornare le temperature verso valori vicini alla norma. Gli stessi venti manterranno condizioni di instabilità soprattutto al Nord e sulle regioni occidentali, dove il tempo sarà ancora a tratti piovoso.

Possibili piogge di forte intensità, sempre secondo i meteorologi di Meteo.it, sono possibili in Liguria, Appennino emiliano, alta Toscana, Lombardia, Trentino, Veneto e Friuli. Piove anche sulle regioni centrali tirreniche, in particolare Umbria, Marche e Sardegna e si prevede una temporanea estensione delle piogge alle regioni centrali adriatiche, in Puglia e Campania. In serata è atteso un parziale miglioramento al Nord-Ovest e in Emilia. Neve alle quote comprese fra 1.000 e 1.500 metri sulle Alpi centro-occidentali e oltre 1.600-1.700 metri sulle Alpi orientali.

Per lunedì, infine, si prevede nuvolosità variabile, con schiarite più frequenti e durature sul settore ionico, al mattino anche su medio e basso Adriatico. Tempo ancora instabile invece, con possibili piogge e temporali locali, in Liguria al mattino e poi sul versante tirrenico e in Sardegna. Rovesci isolati sono possibili anche in Lombardia, al Nordest e nel pomeriggio in Abruzzo. Temperature in sensibile calo al Centro-Sud e in Sicilia, in lieve rialzo al Nord.