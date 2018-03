Di Maio in vacanza con la consigliera siciliana

Si sono conosciuti alla fine del 2017, subito dopo la rottura di Luigi Di Maio con la ex fidanzata Silvia Virgulti. E, adesso, c'è chi parla di una nuova relazione dopo che per la seconda volta il leader del Movimento Cinque Stelle è stato visto insieme con la 37enne siciliana Giovanna Melodia. Con lei avrebbe trascorso il weekend in provincia di Trapani, tra Castellammare del Golfo, Alcamo e Marsala.

In questa foto, pubblicata dal profilo Twitter del quotidiano online di Alcamo "AlqamaH", Luigi e Giovanna passeggiano sul lungomare. Giovanna Melodia è consigliera comunale M5S del comune di Alcamo.